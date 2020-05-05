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С кондиционером и USB-зарядками. МАЗ создал первый электробус

05.05.2020 12:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минский автозавод выпустил свой первый электробус. Новинка относится к автобусам последнего поколения и способна без подзарядки проехать крупный город вдоль и поперек. Презентация прошла во время выставки достижений белорусской науки и техники.

МАЗ 303Е10 стал первым низкопольным электробусом. В движение его приводят аккумуляторные батареи с высокой емкостью – 412 А•ч – и длительным сроком службы. Запас хода автобуса – до 300 км, что сравнимо с передовыми моделями мировых производителей.

Внешне автобус походит на «междугородник» и обыгрывает силуэт зубра – такое ощущение создает колоритная «горбинка» на крыше. Панорамного остекления стало еще больше – почти на треть. Каркас изготовлен из труб стойкой к коррозии стали со спецпрофилем для большей несущей способности. Панели из алюминия и пластика также неприхотливы, что позволит избежать серьезного ремонта. Силовая установка размещена над ними, чтобы свести к минимуму шумы и  вибрации.

Электрический МАЗ использует немецкий электродвигатель ZF CeTrax мощностью 300 кВт. Электробус превосходит многие аналоги по динамике разгона, запасу хода и среднему расходу электроэнергии. Батареи-накопители заряжаются от автономного трансформатора в 380 вольт или на специально оборудованных станциях с разъемом CCS2 Combo. При максимальном токе на это требуется до 4 часов.

«Для МАЗа наступил исторический момент – выход в перспективный сегмент электробусов. Новая модель объединила в себе  преимущества  автобуса и троллейбуса. Причем создана она на базе автобуса третьего поколения МАЗ 303, но с максимальной унификацией по узлам, агрегатам, элементам облицовки и электронным системам. Электробус получился не только продвинутым, но и экономичным, что делает его оптимальным выбором для городов», – убеждены в ОАО «МАЗ».

Габариты электробуса адаптировали под городскую среду. Длина – 12,43 м, ширина – 2,55 м, а высота – 3,3 м. В салоне с комфортом размещается более 70 пассажиров, из них 30 – на сиденьях. Еще 14 мест предусмотрено в безбарьерной зоне.

Салон современный – с теплыми кнопками, бесконтактной системой противозаземления и выдвижной аппарелью для людей на инвалидных колясках. Все ряды сидений оснащены USB-портами, чтобы пассажиры могли зарядить в пути смартфоны и планшеты.

Важная деталь: в электробусе реализовано электрическое отопление, что делает его полностью экологичным. Кондиционер работает как на обогрев, так и на охлаждение.

Водительское место оборудовано цифровой панелью приборов. На экране видна каждая деталь, включая данные с датчиков дождя, света, систем безопасности ECAS и EBS. Электронное управление обеспечивает автоматическую диагностику всех бортовых систем.

Все конструкции по максимуму унифицировали с привычными автобусами. Это касается передней оси с независимой подвеской, ведущего моста, других агрегатов и узлов. Сделано это неслучайно: тем самым перевозчики смогут одновременно обслуживать электробусы и дизельные автобусы.

 
 
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Минский автозавод выпустил свой первый электробус. Новинка относится к автобусам последнего поколения и способна без подзарядки проехать крупный город вдоль и...
 
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