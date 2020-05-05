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В столице водитель Opel с 3,2 промилле врезался в автобус

05.05.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске пьяный водитель легковушки врезался в автобус. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Авария произошла днем 4 мая на улице Сырокомли. Установлено, что водитель Opel ехал со стороны улицы Шпилевского в направлении улицы Каганца во второй полосе. При перестроении в первую полосу он столкнулся с попутным автобусом МАЗ.

В результате аварии никто не пострадал. Выяснилось, что водитель легковушки был сильно пьян. Медицинское освидетельствование показало 3,2 промилле алкоголя.

Инспекторы оштрафовали водителя Opel и составили административный протокол за езду пьяным. Он будет лишен права управления на три года.

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекторы оштрафовали водителя Opel и составили административный протокол за езду пьяным. Он будет лишен права управления на три года.
 
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