|
В столице водитель Opel с 3,2 промилле врезался в автобус
Источник материала: Tut.by
В Минске пьяный водитель легковушки врезался в автобус. Об этом
Авария произошла днем 4 мая на улице Сырокомли. Установлено, что водитель Opel ехал со стороны улицы Шпилевского в направлении улицы Каганца во второй полосе. При перестроении в первую полосу он столкнулся с попутным автобусом МАЗ.
В результате аварии никто не пострадал. Выяснилось, что водитель легковушки был сильно пьян. Медицинское освидетельствование показало 3,2 промилле алкоголя.
Инспекторы оштрафовали водителя Opel и составили административный протокол за езду пьяным. Он будет лишен права управления на три года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекторы оштрафовали водителя Opel и составили административный протокол за езду пьяным. Он будет лишен права управления на три года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)