В столице водитель Opel с 3,2 промилле врезался в автобус

Источник материала: Tut.by

В Минске пьяный водитель легковушки врезался в автобус. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла днем 4 мая на улице Сырокомли. Установлено, что водитель Opel ехал со стороны улицы Шпилевского в направлении улицы Каганца во второй полосе. При перестроении в первую полосу он столкнулся с попутным автобусом МАЗ.

В результате аварии никто не пострадал. Выяснилось, что водитель легковушки был сильно пьян. Медицинское освидетельствование показало 3,2 промилле алкоголя.

Инспекторы оштрафовали водителя Opel и составили административный протокол за езду пьяным. Он будет лишен права управления на три года.