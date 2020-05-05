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Белорусская федерация футбола назвала самого ценного игрока и авторов лучших голов седьмого тура чемпионата страны

05.05.2020 12:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола назвала самого ценного игрока и авторов лучших голов седьмого тура чемпионата страны

Белорусская федерация футбола определила самого ценного игрока, а также авторов лучших голов седьмого тура чемпионата страны в высшей лиге.

На этот раз на первом месте – Валерий Горбачик. Форвард жодинского «Торпедо» в гостевом матче с клубом «Минск» оформил хет-трик, а его команда одержала крупную победу – 5:2. Этот успех позволил Горбачику стать одним из лидеров бомбардирской гонки национального первенства. В подборке лучших голов седьмого тура первое место у полузащитника «Слуцка» Драмана Салу, который открыл счет в победном матче против минского «Динамо». Примечательно, что второе место в рейтинге занял гол ещё одного игрока «Слуцка» – нападающего Абдула Гафара Сиримы. 

 

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация футбола определила самого ценного игрока, а также авторов лучших голов седьмого тура чемпионата страны в высшей лиге. На этот раз на первом...
 
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