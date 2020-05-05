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Тяжелые версты войны

05.05.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Тяжелые версты войны

Когда началась война, Ивану Ивановичу Сазонову было всего 15 лет. Вместе со сверстниками он и подумать не мог о том, что так скоро придется расстаться с беззаботным и мирным отрочеством и в миг повзрослеть. Взяться за боевую винтовку молодой человек смог, когда ему исполнилось 17.
После освобождения советскими войсками Гомеля Иван вместе с другими товарищами попал в город Козельск Смоленской области, где прошел военную подготовку. Свое первое боевое крещение молодой белорусский парень получил на реке Висла. Здесь, отбивая осаду противника, осколком разрывной гранаты юношу ранило. Позже Иван Сазонов будет с улыбкой вспоминать об этом случае. Ведь удар пришелся на лицевую часть, что сулило одно: на такого парня никто из девчат не захочет взглянуть. Но все обошлось, рана зажила. Это еще ничего. Бывало и сложнее. Приходилось не спать ночами, сидеть в окопе. Солдаты вместо мокрых портянок надевали рукавицы, а влажные вещи совали за пазуху, чтобы они просохли. Если ложились спать, то только по несколько человек – так и грелись.
Трудностей ко всему прочему добавлял и голод, с которым не единожды сталкивались бойцы на полях сражений. Когда вражеская авиация, наземная техника разбивали полевую кухню, подкрепления приходилось ждать несколько дней. Тогда на помощь приходили жители деревень и сел, которые приносили солдатам хлеб, соль, молоко.
В 1945 году все дальше и дальше советские войска продвигались на запад. До логова врага оставались считаные километры. Когда армия Г.К. Жукова вошла в Берлин, наши бойцы встретили вражескую оборону. В жестоких боях тысячи солдат доблестной Красной Армии сложили головы навечно.
Война для Ивана Сазонова закончилась в мае 1945-го, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Но вплоть до конца 50-х он находился по долгу службы на территории немецкого государства. За боевые заслуги, мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Любовь СИВЕНКОВА, Ивольская сельская библиотека

 
Теги: Гомель
 
 
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Когда началась война, Ивану Ивановичу Сазонову было всего 15 лет. Вместе со сверстниками он и подумать не...
 
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