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Жизненный путь Ивана Егорова

05.05.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Жизненный путь Ивана Егорова

Иван Иванович Егоров родился 9 февраля 1922 года в деревне Боровики Псковской области. В детстве с родителями переехал на станцию Дрязги Воронежской области. Здесь пошел в школу и закончил 7 классов Дрязгинской школы. После окончания школы работал учетчиком в бригаде, прицепщиком, трактористом в Дрязгинском мохорсовхозе.
Когда началась война, в сентябре 1941 года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР и отправлен в Воронежскую школу радиоспециалистов. С марта 1942 года Иван Егоров – радиотелеграфист 86-й отдельной стрелковой бригады. Был ранен в районе города Клин. С марта 1943-го по июнь 1945-го – начальник радиостанции 1260-го стрелкового полка 380-й Орловской стрелковой дивизии.
В военные годы Иван Егоров принимал участие в боевых действиях на Калининском, Северо-Западном и Брянском фронтах, Орловско-Курской дуге, освобождал Белоруссию и Польшу. Войну закончил 2 мая 1945 года.
За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», также отмечен благодарностями от имени командования.
В 1946 году после демобилизации Иван Иванович окончил технические курсы махорковедения и был направлен на Туровщину, где работал главным махорковедом района. С 1962-го по 1972 год занимал руководящие должности в Житковичском районе. С 1972-го его жизнь связана с Будакошелевщиной: главный агроном, заместитель директора, председатель рабочего комитета профсоюза совхоза «Дубовицкий». В 1984 году Иван Иванович ушел на заслуженный отдых.
После выхода на пенсию вел активную поисковую и пропагандистскую работу. Являлся членом совета ветеранов 380-й Орловской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии. С 1986-го по 2001 год Иван Иванович был председателем совета ветеранов Дуравичского сельского Совета.
В послевоенное время награжден юбилейными медалями участника Великой Отечественной войны, медалью «Ветеран труда» и знаком «Ветеран войны 1941-1945 гг.»

Тамара СЫРЦОВА, Дуравичская сельская библиотека

 
 
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Иван Иванович Егоров родился 9 февраля 1922 года в деревне Боровики Псковской области. В детстве с родителями...
 
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