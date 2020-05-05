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Милиция пресекла попытки продавать "омывайку" под видом антисептиков

05.05.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские правоохранители пресекли попытки продавать под видом антисептика стеклоомывающую жидкость для автомобилей. Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Милиция пресекла попытки продавать "омывайку" под видом антисептиков

Производители "омывайки" попытались продать ее как антисептик, просто поменяв наклейки. "Мгновенно эти продажи были пресечены", - подчеркнул министр. Он уточнил, что речь шла о десятках-сотнях литров.

Кроме того, правоохранители проводят большую работу по изобличению спекулянтов, которые наживаются на продаже медицинских масок. "Есть те, кто, получив лицензию Минздрава на производство масок, поработали несколько дней, а потом заявили, что станок "сломался", и стали по большей цене перепродавать маски и костюмы. Они тоже были изобличены", - подчеркнул министр. Юрий Караев уточнил, что их деятельность либо была пресечена, либо, что еще более важно, направлена в нужное русло, то есть на обеспечение потребностей системы здравоохранения.

 
 
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  Белорусские правоохранители пресекли попытки продавать под видом антисептика стеклоомывающую жидкость для автомобилей. Об этом сегодня журналистам сообщил...
 
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