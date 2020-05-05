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Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта
05.05.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта и в целом позитивно их оценил, передает корреспондент БЕЛТА.
"Меня это впечатляет, даже очень впечатляет, - прокомментировал Президент. - Не ожидал, что за короткое время они смогут такое сотворить".
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта и в целом позитивно их оценил, передает...
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