Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта и в целом позитивно их оценил, передает корреспондент БЕЛТА.





"Меня это впечатляет, даже очень впечатляет, - прокомментировал Президент. - Не ожидал, что за короткое время они смогут такое сотворить".















