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Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта

05.05.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта и в целом позитивно их оценил, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта

"Меня это впечатляет, даже очень впечатляет, - прокомментировал Президент. - Не ожидал, что за короткое время они смогут такое сотворить".

Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта

Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта

Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта

Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта и в целом позитивно их оценил, передает...
 
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