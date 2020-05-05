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Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования

05.05.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе несения службы по надзору за дорожным движением третьего мая около 19:00 часов на улице Солнечная внимание сотрудников ГАИ привлек движущийся во встречном направлении мотоцикл без регистрационных знаков.

Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования

Включив проблесковые маячки красного и синего цветов, правоохранители проследовали за мотоциклистом. Водитель двухколесного транспорта проигнорировал требование об остановке и начал скрываться по улицам Пинска, нарушая Правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности дорожного движения другим участникам.

Мотоциклиста остановили на улице Первомайская. За рулем транспортного средства находился 20-летний местный житель. Установлено, что у молодого человека никогда не было права управления. В отношении него составлено пять административных протоколов. В том числе за управление транспортным средством, не имея права управления, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Видео ОГАИ Пинского ГОВД.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

ГАиП ГАИ УВД

Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования

Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования

Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования
Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования

Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования

 
 
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  В ходе несения службы по надзору за дорожным движением третьего мая около 19:00 часов на улице Солнечная внимание сотрудников ГАИ привлек движущийся во встречном...
 
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