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Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника. Видео преследования
05.05.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ходе несения службы по надзору за дорожным движением третьего мая около 19:00 часов на улице Солнечная внимание сотрудников
Включив проблесковые маячки красного и синего цветов, правоохранители проследовали за мотоциклистом. Водитель двухколесного транспорта проигнорировал требование об остановке и начал скрываться по улицам Пинска, нарушая Правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности дорожного движения другим участникам.
Мотоциклиста остановили на улице Первомайская. За рулем транспортного средства находился 20-летний местный житель. Установлено, что у молодого человека никогда не было права управления. В отношении него составлено пять административных протоколов. В том числе за управление транспортным средством, не имея права управления, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора.
Видео ОГАИ Пинского ГОВД.
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