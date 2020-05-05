Узнали неофициальную версию случившегося на Осипенко ДТП. Есть видео с места событий

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, сегодня, 5 мая 2020 года на ул. Осипенко в Бресте столкнулись в лобовую автобус и легковой автомобиль KIA .





По неофициальной информации: за рулём автомобиля была женщина, ей стало плохо, она сначала зацепила припаркованный автомобиль, а затем машину бросило под колёса автобуса. Вероятно, не справилась с управлением. Судя по всему, она же и была госпитализирована медиками, это видели очевидцы.



