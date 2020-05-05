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Узнали неофициальную версию случившегося на Осипенко ДТП. Есть видео с места событий
05.05.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации, сегодня, 5 мая 2020 года на ул. Осипенко в Бресте
По неофициальной информации: за рулём автомобиля была женщина, ей стало плохо, она сначала зацепила припаркованный автомобиль, а затем машину бросило под колёса автобуса. Вероятно, не справилась с управлением. Судя по всему, она же и была госпитализирована медиками, это видели очевидцы.
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