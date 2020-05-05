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На 9 мая в Лунинце и Микашевичах парада не будет. Только возложение
05.05.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Письмо на этот счёт поступило от райисполкома на предприятия и в организации района.
Такое решение местных властей принято в связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой.
«Торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в формате возложения представителями органов местной власти цветов к обелискам, — говорится в письме райисполкома. – Торжественное шествие трудовых коллективов и возложение их представителями корзин с цветами проводиться не будет».
Райисполком рекомендует провести мероприятия непосредственно на предприятиях, поздравить работников и направить открытки ветеранам войны и труда.
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Письмо на этот счёт поступило от райисполкома на предприятия и в организации района. Такое решение местных властей принято в связи со складывающейся...
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