На 9 мая в Лунинце и Микашевичах парада не будет. Только возложение

Источник материала: Виртуальный Брест

Письмо на этот счёт поступило от райисполкома на предприятия и в организации района.





Такое решение местных властей принято в связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой.

«Торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в формате возложения представителями органов местной власти цветов к обелискам, — говорится в письме райисполкома. – Торжественное шествие трудовых коллективов и возложение их представителями корзин с цветами проводиться не будет».

Райисполком рекомендует провести мероприятия непосредственно на предприятиях, поздравить работников и направить открытки ветеранам войны и труда.



