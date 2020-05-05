Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские предприятия сориентируют на производство недостающих отечественных компонентов для электротранспорта. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая испытательный полигон НАН Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.





Главе государства доложили, что по многим направлениям в Беларуси уже освоено производство необходимых компонентов, однако этого недостаточно.

Александр Лукашенко поручил комплексно заняться этим вопросом. "Вы должны сказать, кто будет делать аккумуляторы, двигатели и так далее. Мы их (предприятия. - Прим. БЕЛТА) направим. Нам нужны опытные образцы, которые вы создадите. Потом мы должны просчитать рынки", - сказал Президент.





Александр Лукашенко

Работу Академии наук надо подвергнуть серьезной ревизии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время ознакомления с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом нам надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук. Хотя это непросто. Там действительно умные, талантливые люди собраны. И посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук, как выполнены принятые нами решения", - сказал глава государства

Президент отметил, что решил лично ознакомиться с развитием электротранспорта. "Хотелось бы увидеть, насколько вы продвинулись и насколько слова соответствуют делам", - заявил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что среди преимуществ этого направления - ожидаемый профицит электроэнергии в стране и экологичность.

В целом Александр Лукашенко подчеркнул, что в следующей пятилетке особенно активно надо подключать науку к развитию страны, учитывая возрастающий уровень технологической конкуренции в мире. "Нам в этой жестокой борьбе придется выстоять, чтобы людьми зваться и не потерять тот клочок земли, на которой живем", - сказал Президент.

В Беларуси создана рабочая группа по разработке проекта государственной программы "Развитие электротранспорта" на 2021-2025 годы. Уже разработана концепция развития электротранспорта на обозначенный период, а также до 2030 года. Утвержден комплекс мер по созданию опытных образцов электротранспорта, организуется инфраструктура для исследований и испытаний компонентов силового электропривода транспортных машин.

Работы по развитию электротранспорта ведутся по самым различным направлениям. Это не только легковые автомобили, но и грузопассажирские, минивэны. Создан образец льдозаливочного комбайна с электроприводом. Также изготовлены опытные образцы электровелосипедов, электроскутеров, электросамокатов. Организован экспериментальный участок по сборке литийионных аккумуляторных батарей для персональных электрических транспортных средств. Параллельно создается инфраструктура для использования электротранспорта, включая производство и установку зарядных станций. Электротехнологии применяются и при создании беспилотных летательных аппаратов.