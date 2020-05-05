Новый срок открытия «Виталюра» - конец мая. Что там будет

Источник материала: Слуцк Город





В отделе маркетинга ОДО «Виталюр» сайту SlutskGorod сообщили подробности о новом магазине.

Открытие крупного игрока на месте бывшего ресторана «Вежа Града» перенесено на конец мая, точная дата пока не определена. Есть планы на 20-е мая, но не исключено, что это срок будет перенесён ещё на неделю-полторы.

Под аренду планируется отдать не менее 600 квадратных метров, большая часть арендных площадей находится на втором этаже здания. Среди арендаторов будут аптека, зоомагазин, кафе, салон связи и страховая компания.

Торговое помещение площадью 19,2 кв. м. с отдельным входом с улицы и павильон площадью 6,2 кв. м. в прикассовой зоне нового супермаркета пока остаются свободными для арендаторов.

Штат магазина уже укомплектован в основном из жителей Слуцка. Всего создано 81 рабочее место. Но специалисты службы по подбору персонала продолжают собеседования и записывают кандидатов в резерв. Кроме этого соискателям предлагают трудоустройство в Минске.

Известно, что в магазине будет представлено около 15 000 тысяч наименований товаров с акцентом на рыбу и морепродукты, из них 550 товаров под собственной торговой маркой «Виталюр». Также в супермаркете будет представлена продукция собственного производства от мясных полуфабрикатов, салатов, закусок до хлебов до пиццы и тортов.

Как и в других городах, привлекать посетителей сеть планирует собственной программой лояльности.

На вопрос журналистов SG, как будет решён вопрос с подъездом к торговому объекту и автомобильной стоянкой, в администрации «Виталюра» ответили кратко:

— Ведутся работы по обустройству автомобильной стоянки. Подъезд останется по существующему маршруту.



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