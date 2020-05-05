ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новый срок открытия «Виталюра» - конец мая. Что там будет

05.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Новый срок открытия «Виталюра» - конец мая. Что там будет

В отделе маркетинга ОДО «Виталюр» сайту SlutskGorod сообщили подробности о новом магазине.

Открытие крупного игрока на месте бывшего ресторана «Вежа Града» перенесено на конец мая, точная дата пока не определена. Есть планы на 20-е мая, но не исключено, что это срок будет перенесён ещё на неделю-полторы.

Под аренду планируется отдать не менее 600 квадратных метров, большая часть арендных площадей находится на втором этаже здания. Среди арендаторов будут аптека, зоомагазин, кафе, салон связи и страховая компания.

Торговое помещение площадью 19,2 кв. м. с отдельным входом с улицы и павильон площадью 6,2 кв. м. в прикассовой зоне нового супермаркета пока остаются свободными для арендаторов.

Штат магазина уже укомплектован в основном из жителей Слуцка. Всего создано 81 рабочее место. Но специалисты службы по подбору персонала продолжают собеседования и записывают кандидатов в резерв. Кроме этого соискателям предлагают трудоустройство в Минске.

Известно, что в магазине будет представлено около 15 000 тысяч наименований товаров с акцентом на рыбу и морепродукты, из них 550 товаров под собственной торговой маркой «Виталюр». Также в супермаркете будет представлена продукция собственного производства от мясных полуфабрикатов, салатов, закусок до хлебов до пиццы и тортов.

Как и в других городах, привлекать посетителей сеть планирует собственной программой лояльности.

На вопрос журналистов SG, как будет решён вопрос с подъездом к торговому объекту и автомобильной стоянкой, в администрации «Виталюра» ответили кратко:

— Ведутся работы по обустройству автомобильной стоянки. Подъезд останется по существующему маршруту.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под аренду планируется отдать не менее 600 квадратных метров, большая часть арендных площадей находится на втором этаже здания. Среди арендаторов будут аптека,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские предприятия сориентируют на производство недостающих отечественных компонентов для электротранспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика