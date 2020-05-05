Лукашенко рассказал о запланированном телефонном разговоре с Путиным

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения республиканского полигона для испытаний мобильных машин Объединённого института машиностроения Национальной академии наук рассказал о запланированном на сегодня телефонном разговоре с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, в центре внимания окажутся темы, представляющие взаимный интерес.

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