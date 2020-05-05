Андрейченко: парад на 9 мая продемонстрирует нашу твердость и незыблемость позиций

Источник материала: Ежедневник

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко заявил, что военный парад на 9 мая продемонстрирует твердость и незыблемость позиций, приверженность белорусов делу мира.

"Предстоящий парад 9 Мая в Минске и торжественные мероприятия, которые пройдут по всей стране, продемонстрируют нашу твердость, незыблемость наших позиций и приверженность белорусов делу мира", - сказал Андрейченко, которого цитирует БЕЛТА.

Как сообщалось, президент Беларуси считает, что массовые мероприятия и военный парад ко Дню Победы не ухудшат эпидемиологическую ситуацию в стране.

Поэтому, по его словам, отменять парад Победы в республике нет оснований. И хотя насильно тащить и загонять туда никого не будут, Лукашенко, тем не менее, уверен, что людей на параде будет много.