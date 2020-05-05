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Андрейченко: парад на 9 мая продемонстрирует нашу твердость и незыблемость позиций
05.05.2020 13:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко заявил, что военный парад на 9 мая продемонстрирует твердость и незыблемость позиций, приверженность белорусов делу мира.
"Предстоящий парад 9 Мая в Минске и торжественные мероприятия, которые пройдут по всей стране, продемонстрируют нашу твердость, незыблемость наших позиций и приверженность белорусов делу мира", - сказал Андрейченко, которого цитирует БЕЛТА.
Как сообщалось, президент Беларуси считает, что массовые мероприятия и военный парад ко Дню Победы не ухудшат эпидемиологическую ситуацию в стране.
Поэтому, по его словам, отменять парад Победы в республике нет оснований. И хотя насильно тащить и загонять туда никого не будут, Лукашенко, тем не менее, уверен, что людей на параде будет много.
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Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко заявил, что военный парад на 9 мая продемонстрирует твердость и...
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