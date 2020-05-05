9 мая праздничный фейерверк пройдёт в Минске на восьми площадках

Источник материала: ОНТ

Праздничный фейерверк в честь 75-летия Великой Победы прогремит в Минске ночью 9 мая. Об этом сообщает Минск-Новости со ссылкой на заместителя начальника управления культуры Мингорисполкома Александра Шестакова.

Согласно плану, шоу начнётся в 23:00. Для запуска фейерверка будут задействованы восемь огневых точек.

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