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9 мая праздничный фейерверк пройдёт в Минске на восьми площадках

05.05.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

9 мая праздничный фейерверк пройдёт в Минске на восьми площадках

Праздничный фейерверк в честь 75-летия Великой Победы прогремит в Минске ночью 9 мая. Об этом сообщает Минск-Новости со ссылкой на   заместителя начальника управления культуры Мингорисполкома Александра Шестакова.

Согласно плану, шоу начнётся в 23:00. Для запуска фейерверка будут задействованы восемь огневых точек.

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Теги: Минск
 
 
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Праздничный фейерверк в честь 75-летия Великой Победы прогремит в Минске ночью 9 мая. Об этом сообщает Минск-Новости со ссылкой на   заместителя начальника...
 
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