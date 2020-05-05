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В Минске пьяный водитель устроил гонки с ГАИ. Итог - три года лишения и 1728 рублей штрафа
Источник материала: Tut.by
В Минске нетрезвый водитель Opel нарушил ПДД и спровоцировал погоню. Мужчину оштрафовали и лишили прав. Об этом
Инцидент произошел ночью 27 апреля. Водитель Opel двигался по улице Тростенецкой и на перекрестке с улицей Аранской поехал на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, а тот его проигнорировал и попытался скрыться, но был задержан.
— После остановки нарушитель пересел на заднее сиденье автомобиля и пытался убедить инспекторов в том, что он не находился за рулем, хотя в автомобиле был один, — отметили в ГАИ.
По внешним признакам водитель легковушки был пьян. Мужчину доставили на медосвидетельствование, которое показало 1,6 промилле алкоголя.
Инспекторы составили на водителя 3 протокола, в результате рассмотрения которых мужчину оштрафовали на 1728 рублей и лишили права управления на три года.
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После остановки нарушитель пересел на заднее сиденье автомобиля и пытался убедить инспекторов в том, что он не находился за рулем, хотя в автомобиле был один
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