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Курсы валют на 5 мая 2020: доллар и евро снижаются

05.05.2020 13:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

05.05.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.014 рубля до 2.4404, что составило 0.57%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.1318 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0257 (0.96%), на 5 мая 2020 курс составил 2.6588. По итогам месяца евро уменьшился на 0.1209 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0439 рублей (1.35%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0645 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
46 413 200 32 416 300 45 326 000

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.36 – 2.448 рублей, курс продажи доллара 2.443 – 2.495. Евро можно было продать в диапазоне 2.56 – 2.656 рублей, купить – 2.66 – 2.72.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=74.6 (стоимость 1 доллара равна 74.6 российских рубля),
  • EUR/USD=1.087 (1 евро стоит 1.087 доллар),
  • EUR/RUB=81.1 (81.1 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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5 мая 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4404, курс евро 2.6588, курс российского рубля (100 RUB) составил...
 
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