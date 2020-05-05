Курсы валют на 5 мая 2020: доллар и евро снижаются

Источник материала: Myfin

05.05.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.014 рубля до 2.4404, что составило 0.57%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.1318 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0257 (0.96%), на 5 мая 2020 курс составил 2.6588. По итогам месяца евро уменьшился на 0.1209 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0439 рублей (1.35%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0645 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 46 413 200 32 416 300 45 326 000

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.36 – 2.448 рублей, курс продажи доллара 2.443 – 2.495. Евро можно было продать в диапазоне 2.56 – 2.656 рублей, купить – 2.66 – 2.72.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =74.6 (стоимость 1 доллара равна 74.6 российских рубля),

=74.6 (стоимость 1 доллара равна 74.6 российских рубля), EUR/USD =1.087 (1 евро стоит 1.087 доллар),

=1.087 (1 евро стоит 1.087 доллар), EUR/RUB =81.1 (81.1 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .