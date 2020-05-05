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Молодой человек ограбил жительницу Борисова возле кладбища

05.05.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В деревне Углы Борисовского района женщину ограбили возле кладбища. 

Как сообщает УВД Минского облисполкома, 56-летняя борисовчанка убирала прилегающую к кладбищу территорию. Закончив работу, женщина пошла домой. В какой-то момент к ней подбежал незнакомец, выхватил сумку, а затем скрылся. 

Потерпевшая последовала за мужчиной и нашла свою сумку. Проверив содержимое, жительница Борисова не увидела там кошелёк с деньгами и проездной билет. Женщина растерялась и не обратилась в милицию. 

Молодой человек ограбил жительницу Борисова возле кладбища
Фото: УВД Минского облисполкома 

Когда на следующий день потерпевшая вновь занималась уборкой территории возле кладбища, она увидела того самого человека, который ограбил её. Женщина незамедлительно позвонила по номеру «102». 

Прибывшие правоохранители задержали 28-летнего жителя Борисова. Ранее молодой человек был судим за аналогичные преступления. Гражданин признался в содеянном. У него изъята часть похищенной наличности и проездной. 

Молодой человек ограбил жительницу Борисова возле кладбища
Фото: УВД Минского облисполкома 

Большую часть денег подозреваемый потратил на спиртное и еду. Возбуждено уголовное дело. 

В предыдущем месяце в Ивацевичском районе у мужчины был украден телефон.

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Новости Беларуси. В деревне Углы Борисовского района женщину ограбили возле кладбища.  Как сообщает УВД Минского облисполкома, 56-летняя борисовчанка убирала...
 
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