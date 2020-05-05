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Молодой человек ограбил жительницу Борисова возле кладбища
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В деревне Углы Борисовского района женщину ограбили возле кладбища.
Как
Потерпевшая последовала за мужчиной и нашла свою сумку. Проверив содержимое, жительница Борисова не увидела там кошелёк с деньгами и проездной билет. Женщина растерялась и не обратилась в милицию.
Когда на следующий день потерпевшая вновь занималась уборкой территории возле кладбища, она увидела того самого человека, который ограбил её. Женщина незамедлительно позвонила по номеру «102».
Прибывшие правоохранители задержали 28-летнего жителя Борисова. Ранее молодой человек был судим за аналогичные преступления. Гражданин признался в содеянном. У него изъята часть похищенной наличности и проездной.
Большую часть денег подозреваемый потратил на спиртное и еду. Возбуждено уголовное дело.
В предыдущем месяце в Ивацевичском районе у мужчины был украден телефон.
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Новости Беларуси. В деревне Углы Борисовского района женщину ограбили возле кладбища. Как сообщает УВД Минского облисполкома, 56-летняя борисовчанка убирала...
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