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Лукашенко напомнил академикам про "не потерять клочок земли"

05.05.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для кого-то Беларусь - страна, а для Лукашенко - "клочок земли", который он жутко боится потерять, поскольку твердит об этом постоянно.



Работу Академии наук надо подвергнуть серьезной ревизии, заявил сегодня Лукашенко во время ознакомления с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта

"В целом нам надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук. Хотя это непросто. Там действительно умные, талантливые люди собраны. И посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук, как выполнены принятые нами решения", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что решил лично ознакомиться с развитием электротранспорта. "Хотелось бы увидеть, насколько вы продвинулись и насколько слова соответствуют делам", - заявил Лукашенко.

Он обратил внимание, что среди преимуществ этого направления - ожидаемый профицит электроэнергии в стране и экологичность.


В целом Лукашенко подчеркнул, что в следующей пятилетке особенно активно надо подключать науку к развитию страны, учитывая возрастающий уровень технологической конкуренции в мире. 

"Нам в этой жестокой борьбе придется выстоять, чтобы людьми зваться и не потерять тот клочок земли, на которой живем", - сказал Лукашенко.
 
 
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Для кого-то Беларусь - страна, а для Лукашенко - "клочок земли", который он жутко боится потерять, поскольку твердит об этом постоянно.
 
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