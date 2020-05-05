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Лукашенко напомнил академикам про "не потерять клочок земли"
Источник материала: Партизан
Для кого-то Беларусь - страна, а для Лукашенко - "клочок земли", который он жутко боится потерять, поскольку твердит об этом постоянно.
Работу Академии наук надо подвергнуть серьезной ревизии, заявил сегодня Лукашенко во время ознакомления с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта
"В целом нам надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук. Хотя это непросто. Там действительно умные, талантливые люди собраны. И посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук, как выполнены принятые нами решения", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что решил лично ознакомиться с развитием электротранспорта. "Хотелось бы увидеть, насколько вы продвинулись и насколько слова соответствуют делам", - заявил Лукашенко.
Он обратил внимание, что среди преимуществ этого направления - ожидаемый профицит электроэнергии в стране и экологичность.
В целом Лукашенко подчеркнул, что в следующей пятилетке особенно активно надо подключать науку к развитию страны, учитывая возрастающий уровень технологической конкуренции в мире.
"Нам в этой жестокой борьбе придется выстоять, чтобы людьми зваться и не потерять тот клочок земли, на которой живем", -
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Для кого-то Беларусь - страна, а для Лукашенко - "клочок земли", который он жутко боится потерять, поскольку твердит об этом постоянно.
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