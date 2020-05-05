







Работу Академии наук надо подвергнуть серьезной ревизии, заявил сегодня Лукашенко во время ознакомления с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта





"В целом нам надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук. Хотя это непросто. Там действительно умные, талантливые люди собраны. И посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук, как выполнены принятые нами решения", - сказал Лукашенко.





Он отметил, что решил лично ознакомиться с развитием электротранспорта. "Хотелось бы увидеть, насколько вы продвинулись и насколько слова соответствуют делам", - заявил Лукашенко.





Он обратил внимание, что среди преимуществ этого направления - ожидаемый профицит электроэнергии в стране и экологичность.









В целом Лукашенко подчеркнул, что в следующей пятилетке особенно активно надо подключать науку к развитию страны, учитывая возрастающий уровень технологической конкуренции в мире.



