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Гомельчанин через Интернет выманил у незнакомого россиянина около 25 тысяч долларов

05.05.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обманул незнакомца почти на 25 тысяч долларов. Подробности сообщили в СК.

По данным следствия, 28-летний житель Гомеля познакомился с 34-летним жителем России на интернет-форуме по приобретению криптовалют. В итоге период с 2017 по 2019 годы во время общения в мессенджере белорус под предлогом получения прибыли от покупки и перепродажи криптовалюты и иными предлогами взял у россиянина около миллиона российских рублей и 10 тыс. долларов США.

Мужчина перечислял деньги виртуальному знакомому с помощью банковских переводов. Когда белорус перестал выходить на связь, потерпевший обратился в СК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Впрочем, подозреваемый уже отбывает наказание за другое совершенное ранее мошенничество.

 
Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
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Мужчина перечислял деньги виртуальному знакомому с помощью банковских переводов.
 
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