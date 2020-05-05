Гомельчанин через Интернет выманил у незнакомого россиянина около 25 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обманул незнакомца почти на 25 тысяч долларов. Подробности сообщили в СК.

По данным следствия, 28-летний житель Гомеля познакомился с 34-летним жителем России на интернет-форуме по приобретению криптовалют. В итоге период с 2017 по 2019 годы во время общения в мессенджере белорус под предлогом получения прибыли от покупки и перепродажи криптовалюты и иными предлогами взял у россиянина около миллиона российских рублей и 10 тыс. долларов США.

Мужчина перечислял деньги виртуальному знакомому с помощью банковских переводов. Когда белорус перестал выходить на связь, потерпевший обратился в СК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Впрочем, подозреваемый уже отбывает наказание за другое совершенное ранее мошенничество.