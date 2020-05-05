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Лукашенко пригласил глав других государств приехать на парад Победы в Минск

05.05.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать на парад Победы в Минск. Соответствующие слова прозвучали во время посещения республиканского полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что было бы правильно собраться именно в столице Беларуси, так как страна сильно пострадала во время войны и стала ее живым памятником.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать на парад Победы в Минск. Соответствующие слова прозвучали во время посещения...
 
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