|
Лукашенко пригласил глав других государств приехать на парад Победы в Минск
Источник материала: ОНТМинск" class="one-news__figure-img">
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать на парад Победы в Минск. Соответствующие слова прозвучали во время посещения республиканского полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук,
Александр Лукашенко подчеркнул, что было бы правильно собраться именно в столице Беларуси, так как страна сильно пострадала во время войны и стала ее живым памятником.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать на парад Победы в Минск. Соответствующие слова прозвучали во время посещения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)