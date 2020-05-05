Источник материала: ОНТ

Минск" class="one-news__figure-img">

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать на парад Победы в Минск. Соответствующие слова прозвучали во время посещения республиканского полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что было бы правильно собраться именно в столице Беларуси, так как страна сильно пострадала во время войны и стала ее живым памятником.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram