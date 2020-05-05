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«Посвящаю себя Марсу и Земле»: Илон Маск сдержал обещание и начал продавать свое имущество

05.05.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сдержал данное им в твиттере 1 мая обещание отказаться от имущества и выставил на продажу два своих особняка в Лос-Анджелесе.

Всего же с Маском и его компаниями связаны семь объектов недвижимости в Лос-Анджелесе, сообщает Business Insider.

Один особняк площадью почти 2000 квадратных метров с семью спальнями, двухэтажной библиотекой, бассейном и теннисным кортом Маск продает за 30 млн долларов.

Второй особняк когда‑то принадлежал актеру Джину Уайлдеру и Илон Маск установил требование для покупателей — ни в коем случае нельзя ни сносить здание, ни позволить ему «потерять даже часть души». Стоимость особняка — 9,5 млн долларов.

Илон Маск отрицает, что продает недвижимость ради денег. «Мне не нужны деньги. Посвящаю себя Марсу и Земле. Имущество только тянет вниз», — написал он.

1 мая Илон Маска выдал сразу серию твитов, которые привлекли внимание прессы и общественности. Во-первых, он заявил, что акции его компании Tesla стоят слишком много, после чего их цена обвалилась на 13%. Также Маск потребовал «вернуть людям их свободу», рассказал о «ярости, вызванной угасанием света сознания», пообещал «избавиться от почти всего своего физического имущества и не иметь дома» после чего сообщил, что его девушка, певица Граймс, разозлилась на него.

 
 
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сдержал данное им в твиттере 1 мая обещание отказаться от имущества и выставил на продажу два своих особняка в Лос-Анджелесе.
 
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