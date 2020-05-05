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Большинство минских многодетных родителей хотят потратить семейный капитал на строительство жилья

05.05.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одно из самых популярных обращений в службу «Одно окно» — желание многодетных родителей потратить досрочно семейный капитал. Большинство обратившихся хотят использовать деньги на покупку жилья, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда у супругов рождается третий и последующий ребенок, им государство единожды назначает семейный капитал. Он хранится на депозите. Раньше воспользоваться деньгами можно было лишь после того, как ребенок станет совершеннолетним. С начала этого года правила изменились. Деньги разрешили тратить досрочно.

— Родителям дано право расходовать финансовую помощь на жилье, медицинские или образовательные услуги. Только за I квартал 2020 года поданы 289 заявлений от тех, кто желает использовать семейный капитал на строительство квартир, — отмечает специалист службы «Одно окно» Марина Ившина. — Еще 14 семей приняли решение направить деньги на оплату высшего образования, 6 — услуг здравоохранения. В последнем случае речь чаще всего идет об имплантации зубов для одного из родителей.

Но в администрации могут не разрешить досрочно использовать семейный капитал.

— Очень много заявлений от тех, кто уже построил жилье и хотел бы погасить кредиты, взятые на эти цели. Однако при проверке выясняется, что семья не стояла и не стоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Значит, им будет отказано в праве тратить раньше времени сумму, хранящуюся на депозите.

 
Теги: Минск
 
 
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Одно из самых популярных обращений в службу «Одно окно» - желание многодетных родителей потратить досрочно семейный капитал. Большинство обратившихся хотят...
 
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