Большинство минских многодетных родителей хотят потратить семейный капитал на строительство жилья

Источник материала: Tut.by

Одно из самых популярных обращений в службу «Одно окно» — желание многодетных родителей потратить досрочно семейный капитал. Большинство обратившихся хотят использовать деньги на покупку жилья, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда у супругов рождается третий и последующий ребенок, им государство единожды назначает семейный капитал. Он хранится на депозите. Раньше воспользоваться деньгами можно было лишь после того, как ребенок станет совершеннолетним. С начала этого года правила изменились. Деньги разрешили тратить досрочно.

— Родителям дано право расходовать финансовую помощь на жилье, медицинские или образовательные услуги. Только за I квартал 2020 года поданы 289 заявлений от тех, кто желает использовать семейный капитал на строительство квартир, — отмечает специалист службы «Одно окно» Марина Ившина. — Еще 14 семей приняли решение направить деньги на оплату высшего образования, 6 — услуг здравоохранения. В последнем случае речь чаще всего идет об имплантации зубов для одного из родителей.

Но в администрации могут не разрешить досрочно использовать семейный капитал.

— Очень много заявлений от тех, кто уже построил жилье и хотел бы погасить кредиты, взятые на эти цели. Однако при проверке выясняется, что семья не стояла и не стоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Значит, им будет отказано в праве тратить раньше времени сумму, хранящуюся на депозите.