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Две подруги с разными фигурами примеряют одинаковые наряды. Вот как это выглядит

05.05.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две подруги из США Мария Кастелланос и Дениз Мерседес выкладывают в соцсети видео и фотографии того, как выглядят одинаковые модели одежды на представительницах обычного и плюс-сайз размеров. В комментариях девушкам пишут комплименты за их уверенность в себе и те образы, которые они показывают, пишет twizz.ru.


Мария Кастелланос (слева) и Дениз Мерседес. Здесь и далее фото из Instagram девушек.

Дениз — американская модель плюс-сайз доминиканского происхождения, поддерживающая бодипозитив. Будучи подростком Дениз хотела стать моделью, но ее параметры не подходили ни для плюс-сайз, ни для обычных моделей. Тогда девушка начала участвовать в фотосессиях для себя.


Позже Дениз завела блог, в котором показывала различные наряды. Со временем блог Дениз набрал популярность, и с девушкой стали сотрудничать известные бренды: например Forever 21, Target, JCPenney и другие.


Дениз считает, что все девушки красивы — независимо от размера. Вместе с Марией Дениз снимает видео, в которых они демонстрируют наряды на обычной и плюс-сайз моделях.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Denise Mercedes

 
 
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