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Лукашенко показали автомобиль, способный конкурировать с Тесла

05.05.2020 14:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко показали автомобиль, способный конкурировать с Тесла

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с экспозицией белорусских разработок в сфере электротранспорта. Главе государства продемонстрировали экспериментальный образец белорусского родстера - двухместного электромобиля-кабриолета. Об этом сообщает БЕЛТА.

По мнению разработчиков, данный родстер в будущем сможет конкурировать с Тесла. Он лёгкий и манёвренный. Автомобиль относится с классу М1 и характеризуется улучшенными динамическими характеристиками. Его скорость способна развиваться до 170 км/ч, расстояние, которое родстер способен преодолевать, составляет 270 км.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с экспозицией белорусских разработок в сфере электротранспорта. Главе государства продемонстрировали...
 
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