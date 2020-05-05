Минтранс установил тарифы на электронные виньетки за проезд по платным дорогам

Источник материала: Вороновская газета





Министерство транспорта и коммуникаций установило тарифы на электронные виньетки для оплаты за проезд по платным дорогам в Беларуси. Это предусмотрено постановлением от 22 апреля 2020 года №11, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу стоимость электронной виньетки для оплаты за проезд по платным дорогам на 15 календарных дней составит 14 евро, на 30 дней — 22 евро, на календарный год — 75 евро. Под календарным годом понимается период с 1 января по 31 декабря, а также последние 15 календарных дней предшествующего года и первые 15 — последующего года.

Как сообщалось ранее, в соответствии с указом №108 с 15 декабря 2020 года у владельцев транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, не зарегистрированных на территории государств — членов ЕАЭС, появится возможность оплатить проезд по платным дорогам за определенный период. В настоящее время плата взимается из расчета пройденного километража. Для оплаты за период времени нужно будет приобрести электронную виньетку.

Указом также предусмотрена возможность внесения платы по разовому тарифу в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платной автомобильной дороге в течение двух часов с момента фиксации нарушения. При этом оплата проезда по разовому тарифу исключает взимание платы за проезд в увеличенном размере.

Теперь согласно постановлению Минтранса для владельцев транспортных средств с допустимой общей массой до 3,5 т включительно размер платы за проезд по разовому тарифу в случае неполной оплаты составит 5 евро, при неоплате — 10 евро. Если транспортное средство более 3,5 т, то размер платы за проезд при неполной оплате составит 15 евро, при неоплате — 30 евро.

Некоторые пункты постановления, касающиеся тарифов на электронные виньетки, вступают в силу с 15 декабря 2020 года, а остальные — после его официального опубликования и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 мая 2020 года.

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