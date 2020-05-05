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«Очень впечатляет»: президент оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта

05.05.2020 14:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко ознакомился с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта и в целом позитивно их оценил. Об этом сообщили в пресс-службе президента.


Фото: пресс-служба президента

Сегодня президент посетил республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук и высоко оценил разработки белорусских предприятий в сфере электротранспорта.

«Меня это впечатляет, даже очень впечатляет, — сказал Александр Лукашенко. — Не ожидал, что за короткое время они смогут такое сотворить».

Вместе с тем, по мнению президента, пока преждевременно говорить о серьезных, прорывных достижениях мирового уровня в сфере производства электротранспорта. Пока состоялся первый этап ознакомления с тем, как ученые выполнили задачи, поставленные перед ними ранее президентом. «Будет второй, и там мы более конкретно скажем об итогах работы, — отметил Александр Лукашенко. — Чтобы оценить их как следует, надо посмотреть, соответствует ли это (отечественные разработки. — Прим.) мировым стандартам и какие перспективы. Имею в виду, что не игрушку же создаем, а товар, который надо будет реализовывать на рынках и получать валюту».

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«Не ожидал, что за короткое время они смогут такое сотворить», - сказал Александр Лукашенко.
 
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