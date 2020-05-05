Снайперы сил специальных операций провели тренировку

Источник материала: Tut.by

Снайперы белорусских сил специальных операций провели недавно занятие по тактико-специальной подготовке. Где именно прошла тренировка — не разглашается, но фото мероприятия сделали сотрудники агентства « Ваяр ».





Во время учений отрабатывались вопросы выхода снайперов на позицию, маскировки и наблюдения за противником. Интересно, что снайперы ССО вооружены не традиционной «марксманской» винтовкой СВД, а совершенно другим оружием — современной дальнобойной снайперской винтовкой ORSIS-5000.

Смотрите, как это было:



















