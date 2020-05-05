Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным: «Позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора»













Как уточнил Глава государства, лидеры двух стран обсудят темы, представляющие взаимный интерес, а беседа состоится по инициативе российской стороны.





— Думаю, сегодня с Президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора, — сказал А. Лукашенко.