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Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным: «Позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора»
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко анонсировал телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным вечером 5 мая, сообщает корреспондент агентства
Как уточнил Глава государства, лидеры двух стран обсудят темы, представляющие взаимный интерес, а беседа состоится по инициативе российской стороны.
— Думаю, сегодня с Президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора, — сказал А. Лукашенко.
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Александр Лукашенко анонсировал телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным вечером 5 мая, сообщает корреспондент...
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