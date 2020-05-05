Российский рубль взял реванш

Значение корзины валют покинуло минимум за 47 дней.





Курс доллара опустился на 0,0140 BYN до 2,4404 BYN/USD. Напомним, что вчера курс доллара подскочил на 0,0401 BYN.





Курс евро упал на 0,0257 BYN до 2,6588 BYN/EUR. Белорусский рубль отыграл у евро почти половину вчерашнего падения.





Курс российского рубля подскочил на 0,0439 BYN до 3,2941 BYN/100 RUB и оставил минимум за 46 дней.





Итоги апреля 2020 на валютном рынке Беларуси

курс доллара обвалился на 17 копеек (−6,63%);

курс евро рухнул почти на 22 копейки (−7,68%);

сотня российских рублей подорожала меньше чем на 3 копейки (+0,84%);









Центробанк России

Первый рабочий день у российского Центробанка будет 12 мая. Это означает, что новые официальные курсы будут установлены с 13 мая, а до этого времени они останутся без изменений:





официальный курс доллара на уровне 72,7263 — минимуме за полтора месяца

официальный курс евро на уровне 79,1189 российских рублей — минимуме почти за два месяца.





Московская биржа при этом работает и торги иностранными валютами на ней проводятся. Так, сегодня в 13–00 на бирже в Москве доллар торговался на уровне 74,03 RUB/USD, а евро на уровне 80,31 RUB/EUR.





Итоги апреля 2020 на валютном рынке РФ

курс доллара за месяц обвалился на 5 рублей (−6,44%);

курс евро рухнул на 6,62 рубля (−7,72%).



