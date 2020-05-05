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Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь - 2020» перенесён на сентябрь

05.05.2020 14:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь - 2020» перенесён на сентябрь

Финал «Мисс Беларусь — 2020» перенесён на сентябрь. Все мероприятия конкурса будут осуществляться в соответствии с решениями организационного комитета по подготовке Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2020».

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Теги: Новости
 
 
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Финал «Мисс Беларусь — 2020» перенесён на сентябрь. Все мероприятия конкурса будут осуществляться в соответствии с решениями организационного комитета по...
 
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