Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь - 2020» перенесён на сентябрь

Источник материала: ОНТ

Финал «Мисс Беларусь — 2020» перенесён на сентябрь. Все мероприятия конкурса будут осуществляться в соответствии с решениями организационного комитета по подготовке Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2020».



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