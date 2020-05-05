|
Всемирная организация пляжного футбола переносит старт сезона международных соревнований
Источник материала: ОНТ
Всемирная организация пляжного футбола объявила о переносе старта сезона международных соревнований на начало сентября.
Окончательное количество этапов и мест проведения Евролиги, в том числе и с участием сборной Беларуси, будет определено позднее. Также предстоит назначить новые сроки для турнира Euro Winners Cup, который должен был стартовать 1 июня в Португалии. Пока же футболисты сборной Беларуси в эти дни проводят тренировочный сбор в Минске. Наша национальная команда, напомним, занимает 18-е место в мировом рейтинге, а в европейском находится на шестой позиции.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирная организация пляжного футбола объявила о переносе старта сезона международных соревнований на начало сентября. Окончательное количество этапов и мест...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)