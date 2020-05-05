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Всемирная организация пляжного футбола переносит старт сезона международных соревнований

05.05.2020 14:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всемирная организация пляжного футбола переносит старт сезона международных соревнований

Всемирная организация пляжного футбола объявила о переносе старта сезона международных соревнований на начало сентября.

Окончательное количество этапов и мест проведения Евролиги, в том числе и с участием сборной Беларуси, будет определено позднее. Также предстоит назначить новые сроки для турнира Euro Winners Cup, который должен был стартовать 1 июня в Португалии. Пока же футболисты сборной Беларуси в эти дни проводят тренировочный сбор в Минске. Наша национальная команда, напомним, занимает 18-е место в мировом рейтинге, а в европейском находится на шестой позиции. 

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Теги: Минск
 
 
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Всемирная организация пляжного футбола объявила о переносе старта сезона международных соревнований на начало сентября. Окончательное количество этапов и мест...
 
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