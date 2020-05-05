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Электронный билет можно купить за 20 минут до отправления поезда - БЖД

05.05.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Электронный билет теперь можно купить за 20 минут до отправления поезда, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Электронный билет можно купить за 20 минут до отправления поезда - БЖД

"С 6 мая приобрести электронный билет с электронной регистрацией на все поезда региональных линий бизнес-класса и поезда межрегиональных линий можно не позднее, чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира (на всем маршруте поезда)", - отметили в пресс-центре БЖД.

Ранее электронную регистрацию можно было выполнить не позднее, чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции.

Купить билет без посещения касс можно на сайте Белорусской железной дороги или через официальное мобильное приложение "БЧ. Мой поезд".

Дистанционное оформление проездных документов востребовано у пассажиров. Сейчас на поезда с нумерованными местами через интернет реализуется более 30% билетов.

 
 
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  Электронный билет теперь можно купить за 20 минут до отправления поезда, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги. "С 6 мая приобрести...
 
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