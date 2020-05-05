Пустыня наступает: как меняется климат на белорусском Полесье

Источник материала: Виртуальный Брест

Фотограф Сергей Плыткевич в конце апреля проехался по южным районам Гомельской области. Он стал свидетелем того, как стремительно меняется климат на белорусском Полесье. Там можно увидеть песчаные бури — поля и населенные пункты постепенно засыпает песком. На своем сайте "Планета Беларусь" Плыткевич разместил фоторепортаж из Речицкого, Лоевского и других районов. Он предупреждает, что приближается настоящая катастрофа и нужно срочно спасать природу и людей. Иначе на юге Беларуси мы будем видеть пейзажи, напоминающие пустыни Средней Азии.





Этот и последующие снимки — planetabelarus.by



























