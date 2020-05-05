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Пустыня наступает: как меняется климат на белорусском Полесье
05.05.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фотограф Сергей Плыткевич в конце апреля проехался по южным районам Гомельской области. Он стал свидетелем того, как стремительно меняется климат на белорусском Полесье. Там можно увидеть
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Фотограф Сергей Плыткевич в конце апреля проехался по южным районам Гомельской области. Он стал свидетелем того, как стремительно меняется климат на...
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