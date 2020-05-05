Лукашенко показали белорусский родстер, способный конкурировать с Тесла

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с экспозицией отечественных разработок в области электротранспорта. Главе государства, в частности, показали экспериментальный образец белорусского родстера - двухместного электромобиля-кабриолета, передает корреспондент БЕЛТА.





По мнению разработчиков, этот родстер сможет в будущем посоревноваться с Тесла. Он легкий и маневренный, относится с классу М1 и обладает улучшенными динамическими характеристиками. Способен развивать скорость до 170 км/ч и преодолевать расстояние 270 км.

Главе государства также продемонстрировали опытный образец комбайна для заливки льда, работающего на электроприводе. Президент дал поручение оснастить такой техникой ледовые арены страны, поставив для начала 25 комбайнов. "Мы сформируем заказ, но чтобы качество было!" - предупредил Александр Лукашенко.