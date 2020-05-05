|
Здесь сохранилась база для игры в городки и советские скульптуры. Прогулялись по Тракторозаводскому посёлку
Источник материала: СТВ
В сюжете программы «Минск и минчане» рассказываем про квест-экскурсию по Тракторозаводскому поселку, которую создали учащиеся Минского государственного профессионально-технического колледжа монтажных и подъемно-строительных работ.
Здесь вас ждут гиганты эпохи индустриализации, архитектура неоклассики, арки и лепнина.
Клумова, Грицевца, Буденного, Чеботарева – топонимика улиц вполне объяснима. Это имена героев войны и видных советских деятелей. Улица Стахановская, например, названа в честь советского труженика Алексея Стаханова. Потому логично, что в квартале жили заводчане и рабочие.
Кварталы застроены в основном 3-этажными зданиями. До сих пор здесь сохранились на первых этажах многочисленные торговые лавки, аптеки, продуктовые магазины. Несмотря на то, что поселок был построен для рабочих, фасады здания запечатлели торжественный облик. Угловые башенки, эркеры, сложные крыши.
В 50-ые он был средоточием жизни трудящихся. В своей квест-экскурсии ребята предлагают найти самый красивый дом центральной улицы; сфотографировать башни, венчающие крыши; назвать декоративные элементы. А также поискать в глубине кварталов милые скульптуры и архитектурные формы, которые мгновенно переносят в детство.
Еще один символ соцгородка – скульптура «Девочка на самокате». Ориентир – большой бетонный забор с граффити по мотивам сказок. До появления мобильных телефонов школьники все свободное время проводили во дворах. «Казаки – разбойники», «горячая картошка», «вышибалы»… Ребята вспоминают правила советских дворовых забав.
Станислав Тишкевич, учащийся УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ»:
Следующая станция – бульвар Тракторостроителей. До настоящего времени эта часть поселка считалась своеобразным общественным центром. С одной стороны здесь находятся жилые дома 50-ых годов. А с другой – спортивные сооружения. Стадион и одно из двух мест в городе, где сохранилась база для игры в «городки».
Не так давно территория Тракторозаводского поселка была далекой окраиной столицы. Массовое строительство жилья здесь началось с возведения Минского тракторного завода. В XIX столетии в этом районе располагалась «Архиерейская роща» – окруженный сосняком и березовыми лесами хутор, где проживал архиерей Антоний. В 1939 году в этих местах было решено построить авиационный завод.
Юные создатели квеста по окончании учебы тоже займут места в цехах тракторного завода. И смогут вписать в историю предприятия уже свои имена.
Каждый уголок поселка полнится историями. Начиная от башенок на крышах по улице Кошевого и заканчивая старой скамеечкой во дворе по Чеботарева, которая до сих пор хранит рассказы наших бабушек и веселый смех детворы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здесь сохранилась база для игры в городки и советские скульптуры. Прогулялись по Тракторозаводскому посёлку
В сюжете программы «Минск и минчане» рассказываем про квест-экскурсию по Тракторозаводскому поселку, которую создали учащиеся Минского государственного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)