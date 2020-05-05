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Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки Национальной академии наук Беларуси показали 5 мая Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин.
Площадка введена в эксплуатацию в 2010 году благодаря указам Президента. Главе государства доложили о положении дел в развитии белорусского электротранспорта. Осматривая разработки, Президент в первую очередь обратил внимание, что работу нашей Академии наук нужно подвергнуть серьезной ревизии. Хотя сделать это не так и просто.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль, наших продвинутых, сильных, грамотных людей, чтобы, если уже не рвануть – будет сложно, выстоять в этой ситуации. Вы чувствуете, что происходит. Я не зря вам намекал. Эта вот истерия, психопатия закончится, и вирус этот уйдет. Что будет после этого? И сегодня тот, кто за этим наблюдает, абсолютно убежден в том, что мир будет другой, что многие страны, если не создали эту проблему, то воспользовались ей для того, чтобы опередить своих конкурентов и перестроить мир. Я задавал вопрос, где в этом мире будем мы. Поэтому нам кровь из носа в будущей пятилетке придется в этой жестокой конкуренции и, может, даже борьбе выстоять, чтобы людьми зваться и не потерять этот клочок земли, на котором мы сегодня живем.
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Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки Национальной академии наук Беларуси показали 5 мая Президенту, сообщили в...
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