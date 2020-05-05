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Просто увидели себя на экране. Семь случаев, когда к людям неожиданно пришла минута славы

05.05.2020 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В жизни многих людей случается миг славы. Тот самый момент, когда человек находит себя на фоне в фильме или сериале. Тот самый момент, когда его лицо украшает обложку журнала или рекламный щит. 

Американская модель Крисси Тайген на своей странице в Twitter попросила пользователей рассказать о таких случаях. И теперь ясно – знаменитости повсюду вокруг нас. 

«Однажды я выглядела очень неловко в сериале Very Cavallari», 

Просто увидели себя на экране. Семь случаев, когда к людям неожиданно пришла минута славы
Фото: twitter.com/AnnaRumer 

«Я победила в конкурсе, когда мне было 6 лет. Я выиграла 15 000 долларов и поездку в Орландо, а моё лицо оказалось на миллионах коробок по всей стране», 

Просто увидели себя на экране. Семь случаев, когда к людям неожиданно пришла минута славы
Фото: twitter.com/honeybluuud 

«В 2016 году фотография моей жены на Поющей горе стала популярной в соцсетях, и нас позвали на телевидение. Нас показали по всем каналам», 

Просто увидели себя на экране. Семь случаев, когда к людям неожиданно пришла минута славы
Фото: twitter.com/IQ_Adventures 

«Я появился на 5 секунд в фильме «Маленькие женщины». Совсем не расстроился, что Грета не позвонила и не попросила меня повторить мою роль...», 

Просто увидели себя на экране. Семь случаев, когда к людям неожиданно пришла минута славы
Фото: twitter.com/JamesonMParker 

«Я сижу рядом с Беном и Лесли в эпизоде «Парки и зоны отдыха», и люди постоянно пишут мне об этом», 

Просто увидели себя на экране. Семь случаев, когда к людям неожиданно пришла минута славы
Фото: twitter.com/unholygatorade 

«Я на заднем плане фильма «Человек-паук: Вдали от дома» и хвастаюсь этим при каждой возможности», 

Просто увидели себя на экране. Семь случаев, когда к людям неожиданно пришла минута славы
Фото: twitter.com/basicallyadam 

«Когда мне было 8 месяцев, я посетил Диснейленд в шапке Дейзи Дак. Я встретился с Дональдом. Когда он наклонился, чтобы поцеловать шляпу, я укусил его за клюв. Моя мама сфотографировала это и отправила снимок на конкурс. Я выиграл и получил бесплатные билеты, а изображение было на телевидении. У меня всё ещё есть эта шапка». 

Просто увидели себя на экране. Семь случаев, когда к людям неожиданно пришла минута славы
Фото: twitter.com/thatdisneykid95 

Кстати, недавно мы собрали смешные фотографии, где самое интересное происходит на заднем плане.

Лицо мужчины на последнем снимке – бесценно (здесь подробнее). 

Люди в материале: Крисси Тайген

 
 
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В жизни многих людей случается миг славы. Тот самый момент, когда человек находит себя на фоне в фильме или сериале. Тот самый момент, когда его лицо украшает...
 
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