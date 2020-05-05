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Александр Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы: Правильно было бы собраться в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин.
После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Не обошли стороной, безусловно, и главную тему этой недели – 75-летие Великой Победы и предстоящие праздничные мероприятия 9 Мая.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Также Александр Лукашенко рассказал о запланированном на 5 мая телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
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Александр Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы: Правильно было бы собраться в Минске
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту, сообщили в программе Новости «24...
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