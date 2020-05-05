Спустя 15 лет. Анонсирована пятая часть саги «Сумерки»

Источник материала: ОНТ

Автор саги «Сумерки» Стефани Майер рассказала о том, что выпустит продолжение истории о вампирах. Об этом сообщает The New York Times .





Как утверждает писательница, новая книга под названием «Солнце полуночи» поступит в продажу 4 августа. Напомним, что в 2008 году Майер пыталась выпустить данную книгу под таким же названием, где основной сюжет пересказывался от имени одного из главных героев саги – Эдварда Каллена. Но часть романа попала в Сеть. В результате писательница решила его не публиковать.



Первые четыре части саги «Сумерки», «Новолуние»,«Затмение» и «Рассвет» были выпущены в период с 2005 по 2008 года. Все они стали бестселлерами. Их перевели на 37 языков мира.



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram