ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Спустя 15 лет. Анонсирована пятая часть саги «Сумерки»

05.05.2020 14:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Спустя 15 лет. Анонсирована пятая часть саги «Сумерки»
Автор саги «Сумерки» Стефани Майер рассказала о том, что выпустит продолжение истории о вампирах. Об этом сообщает The New York Times.

Как утверждает писательница, новая книга под названием «Солнце полуночи» поступит в продажу 4 августа. Напомним, что в 2008 году Майер пыталась выпустить данную книгу под таким же названием, где основной сюжет пересказывался от имени одного из главных героев саги – Эдварда Каллена. Но часть романа попала в Сеть. В результате писательница решила его не публиковать.

Первые четыре части саги «Сумерки», «Новолуние»,«Затмение» и «Рассвет» были выпущены в период с 2005 по 2008 года. Все они стали бестселлерами. Их перевели на 37 языков мира.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор саги «Сумерки» Стефани Майер рассказала о том, что выпустит продолжение истории о вампирах. Об этом сообщает The New York Times. Как утверждает писательница, новая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко показали белорусский родстер, способный конкурировать с Тесла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика