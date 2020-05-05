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Не взяли в армию: в Полоцке парень повредил с горя три машины
Источник материала: ОНТ
В Полоцке молодой человек повредил три машины после того, как его не взяли в армию. Подробности истории
18-летний парень болезненно воспринял заключение призывной комиссии о его негодности к воинской службе. Житель Новополоцка решил попытаться найти утешение в алкоголе. Молодой человек купил две бутылки водки и стал «запивать обиду».
В результате одинокое застолье вылилось в хулиганскую выходку. Около 4 часов утра на стоянке возле торгового центра парень начал громить чужие автомобили – «Ниссан» и два «Опеля». Причиненный ущерб составил около 400 рублей.
Сторож торгового центра вызвал милицию. Правоохранители задержали хулигана неподалеку от места происшествия.
Молодой человек был доставлен в больницу – там ему оказали помощь из-за сбитых в кровь рук. После парень был доставлен в Полоцкий РОВД.
Возбуждено уголовное дело.
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В Полоцке молодой человек повредил три машины после того, как его не взяли в армию. Подробности истории рассказывает пресс-служба УВД Витебского облисполкома....
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