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LG представила телевизор на 88 дюймов с OLED и 8K. Угадайте, сколько он стоит

05.05.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

LG представила один из своих самых технически продвинутых телевизоров. Известна цена новинки, пишет Gizmochina.


Устройство доступно в диагоналях экрана в 77 (77ZXPJA) и 88 дюймов (88ZXPJA). Матрица — OLED, разрешение — 8K (или 7680 на 4320 пикселей). По заверениям LG, панель отличается максимально четким изображением благодаря плотности пикселей в четыре раза выше, чем у 4K-дисплеев.

В активе ТВ также тонкий корпус и подставка Artistic Sculpture Design. Есть голосовое управление и разъему HDMI 2.1 для передачи изображения в 8K при частоте в 120 кадров в секунду. Мощность звуковой подсистемы — 60 Вт. В активе также процессор Alpha9 Gen3 с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. По обещанию производителя, он улучшает качество картинки и снижает уровень шумов.

В США модель на 77 дюймов оценена чуть меньше, чем в 24 тысячи долларов. Топовый ТВ с экраном на 88 дюймов стоит почти 35 тысяч долларов.

Ниже — цены других телевизоров LG:

 
 
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Устройство доступно в диагоналях экрана в 77 (77ZXPJA) и 88 дюймов (88ZXPJA).
 
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