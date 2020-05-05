Прямые линии май 2020 (будут дополняться)

Источник материала: Навiны Камянеччыны

По субботам с 9-00 до 12-00 работает «прямая телефонная линия» по номеру 2-12-43, позвонив на который можно задать волнующие вопросы руководству районных исполнительного комитета и председателю районного Совета депутатов.

6 мая с 9.00 до 11.00 по телефону 2-17-39 по вопросам предоставления социальных льгот ветеранам и инвалидам, оформление в дома-интернаты будет консультировать заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, заведующий сектором социальной поддержки

КАРАСИНСКАЯ Инна Станиславовна.