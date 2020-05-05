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Прямые линии май 2020 (будут дополняться)

05.05.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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По субботам с 9-00 до 12-00 работает «прямая телефонная линия» по номеру 2-12-43, позвонив на который можно задать волнующие вопросы руководству районных исполнительного комитета и председателю районного Совета депутатов.

6 мая с 9.00 до 11.00 по телефону 2-17-39 по вопросам предоставления социальных льгот ветеранам и инвалидам, оформление в дома-интернаты будет консультировать заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, заведующий сектором социальной поддержки

КАРАСИНСКАЯ Инна Станиславовна.

Прямые линии май 2020 (будут дополняться)

Author: Редактор сайта

Прямые линии май 2020 (будут дополняться)

Редактор сайта

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По субботам с 9-00 до 12-00 работает «прямая телефонная линия» по номеру 2-12-43, позвонив на Сообщение Прямые линии май 2020 (будут дополняться) появились сначала на...
 
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