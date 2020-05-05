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Том Круз улетит в космос, чтобы сняться в новом боевике. Ему поможет Илон Маск

05.05.2020 15:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Том Круз в буквальном смысле улетит в космос для съемок боевика. Эта лента станет первым в мире повествовательным (то есть не документальным) художественным фильмом, снятом в космическом пространстве, передает Deadline.

Приключенческий боевик готовят компания Илона Маска SpaceX и NASA. Сейчас проект на начальной стадии разработки, поэтому ни одна студия его пока не поддержала. Источники говорят, что фильм точно не будет очередной частью франшизы «Миссия: невыполнима».

Любые другие подробности картины хранятся в тайне. Также неясно, будет ли фильм лишь частично снят в космосе или, наоборот, целиком.

Том Круз всегда крайне отчаянно подходит к съемкам фильмов. Ради реалистичности кадра он прыгал с одной крыши на соседнюю (из-за чего сломал лодыжку), висел на двери летящего самолета, бежал по высочайшему зданию в мире, башне «Бурдж-Халифа» в Дубае. Круз тщательно готовится к выполнению своих экстремальных трюков, и порой на них просто страшно смотреть. Говорят, среди актеров, которые так часто подвергают себя риску, Круз – в явных людерах. Но, возможно, у Джеки Чана другое мнение на этот счет.

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Том Круз в буквальном смысле улетит в космос для съемок боевика. Эта лента станет первым в мире повествовательным (то есть не документальным) художественным...
 
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