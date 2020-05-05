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«СМИ в Беларуси-2020»: новая дата проведения

05.05.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

«СМИ в Беларуси-2020»: новая дата проведения
24-я международная специализированная выставка СМИ в Беларуси-2020 состоится в 25–26 сентября.

Как и в предыдущие годы, выставка пройдет в Минске в павильоне Национального выставочного центра «БелЭкспо» по адресу проспект Победителей, 14.

На выставке будут представлены белорусские национальные телеканалы, информационные агентства, ведущие государственные республиканские массово-политические издания, экспозиции региональных СМИ, отраслевые издания, образовательные и детские издания, литературно-художественные и культурологические издания, дипломатические представительства в Республике Беларусь, зарубежные участники, FM-станции, экспозиции негосударственных СМИ.

По традиции в выставке помимо белорусских СМИ принимают участие средства массовой информации России, стран СНГ, Китая, Польши, Литвы, Азербайджана, Украины, Латвии, Индии, Германии, Турции, Грузии и других стран.

В рамках выставки «СМИ в Беларуси 2020» пройдет награждение победителей и лауреатов Национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера», победителей Республиканского конкурса среди журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Республике Беларусь и сотрудничества с соотечественниками за рубежом.

Одновременно в выставочном павильоне «БелЭкспо» пройдет XV Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего: Победа. Память. Мы». Организаторами этого форума выступают Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Минского горисполкома, Белорусского союза журналистов.

Фото Виталия ГИЛЯ

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Теги: Минск
 
 
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24-я международная специализированная выставка СМИ в Беларуси-2020 состоится в 25–26 сентября. Как и в предыдущие годы, выставка пройдет в Минске
 
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