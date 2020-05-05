Рейд РОЧС. Безопасные выходные

Источник материала: Ивьевский край

Весенние выходные порадовали теплым солнышком. Именно в такие хорошие деньки наводятся порядки на придомовой территории.

Работники Ивьевского районного отдела по ЧС каждый день проводят профилактические рейды на территории района, и эти выходные – не исключение. Погода выдалась подходящая, поэтому настоящие хозяева дома не сидели – кто в огороде, кто во дворе.

Спасатели подробно рассказали местным жителям как правильно сжигать мусор, какие расстояния следует соблюдать, что иметь при себе. Напоминают и о недопустимости выжигания сухой растительности. Вред природе, угроза жизни и здоровью человека и неминуемый значительный штраф – весомые аргументы в пользу правомерного поведения.

МЧС напоминает! Не допускается:

- выжигание сухой растительности, стерни;

- сжигание мусора под кронами деревьев;

- оставление очагов горения без присмотра;

- разведение костров при сильном ветре.

Подготовила П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.