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Программа праздничных мероприятий

05.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

7 мая

 Автопробег в рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Помним каждого.».

8 мая

 Возложение венков, цветов к памятникам погибшим воинам в агрогородках района.

9 мая

11.00 – торжественный митинг, посвященный 75-летию Великой Победы.

Место проведения: у памятных знаков «В честь погибших в годы Великой Отечественной войны» и землякам, погибшим в Афганистане. 

11.30 – акция “Беларусь помнит. Солдаты победы”. Творческое поздравление ветеранов Великой Отечественной войны.

11.30 – открытие информационной таблички “Детям войны…”. Здание районного центра гигиены и эпидемиологии в г.Ивье.

12.00 – радиоконцерт “Голоса Победы”.( Ивьевский центр культуры и досуга).

12 мая, урочище Стоневичи.

14.00 – открытие информационной таблички “В память об ивьевских евреях”.

14.15 – митинг- реквием.

 
 
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7 мая  Автопробег в рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Помним каждого.». 8 мая  Возложение венков, цветов к памятникам...
 
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