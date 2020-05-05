Программа праздничных мероприятий

7 мая
Автопробег в рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Помним каждого.».
8 мая
Возложение венков, цветов к памятникам погибшим воинам в агрогородках района.
9 мая
11.00 – торжественный митинг, посвященный 75-летию Великой Победы.
Место проведения: у памятных знаков «В честь погибших в годы Великой Отечественной войны» и землякам, погибшим в Афганистане.
11.30 – акция “Беларусь помнит. Солдаты победы”. Творческое поздравление ветеранов Великой Отечественной войны.
11.30 – открытие информационной таблички “Детям войны…”. Здание районного центра гигиены и эпидемиологии в г.Ивье.
12.00 – радиоконцерт “Голоса Победы”.( Ивьевский центр культуры и досуга).
12 мая, урочище Стоневичи.
14.00 – открытие информационной таблички “В память об ивьевских евреях”.
14.15 – митинг- реквием.