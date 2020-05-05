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Редчайшее видео: Как леопард учил котят переходить дорогу (+видео)

05.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Этот невероятно милый момент сняли на камеру в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Благодаря 64-летней туристке Тинус Дельпорт и мы можем увидеть этот момент не выходя из дома. Такое редко удается снять на камеру. Туристка со своими дочками в то утро отправились созерцать диких животных. Мать предложила своим девочкам спеть песенку, чтобы призвать леопардов, которых те никогда не видели. Семейство застряло в пробке из нескольких автомобилей. Каково же было удивление, когда их взору предстала вот эта картина. Младшая из дочерей увидела в кустах взрослого леопарда и сразу схватилась за камеру. Вскоре их ждала еще большая радость и волнение, ведь мать-леопард на глазах у восторженных туристов не просто показала своих детенышей, но и преподала малышам урок правильного перехода дороги. Тинус Дельпорт призналась, что около 50 лет посещает парк Крюгера и никогда не видела ничего подобного. Вот так терпение и настойчивость действительно приносят результаты.


 
 
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Этот невероятно милый момент сняли на камеру в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Благодаря 64-летней туристке Тинус Дельпорт и мы можем увидеть...
 
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