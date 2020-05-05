ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МВД: COVID-19 выявлен примерно у 500 правоохранителей

05.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

COVID-19 выявлен примерно у 500 сотрудников органов внутренних дел. Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, заболели около 500 человек, из них 34 выздоровели. "В основном протекает бессимптомно. Кто-то в больнице, несколько человек на ИВЛ", - рассказал Юрий Караев.

Он уточнил, что речь идет о сотрудниках охраны, патрульно-постовой службы, офицерах внутренних войск.

Министр подчеркнул, что милиционеры по роду своей деятельности подвержены повышенном риску заражения. Но в системе МВД были предприняты жесткие меры - вплоть до контроля обработки рук сотрудниками. Юрий Караев обратил внимание, что свою роль сыграло и то, что сотрудники органов внутренних дел отбираются по здоровью, проходят пристальную диспансеризацию.

Глава ведомства добавил, что в учреждения здравоохранения системы МВД ежедневно поставляется по тысяче защитных костюмов. Их шьют в исправительных учреждениях. Департамент исполнения наказаний оперативно, как только возникла такая необходимость, развернул рабочие места по пошиву индивидуальных средств защиты для медиков. "Мы стали специализироваться не на масках, а на защитных костюмах и комбинезонах. С 3,5 тыс. в первые дни довели до 16 тыс. Из них 15 тыс. поставляем Минздраву, 1 тыс. резервируется для своих учреждений здравоохранения", - сказал Юрий Караев

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
COVID-19 выявлен примерно у 500 сотрудников органов внутренних дел. Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий Караев,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аллея Героев Советского Союза, освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков, появилась в Волковыске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика