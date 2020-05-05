МВД: COVID-19 выявлен примерно у 500 правоохранителей

Источник материала: Ивьевский край

COVID-19 выявлен примерно у 500 сотрудников органов внутренних дел. Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА .

По словам министра, заболели около 500 человек, из них 34 выздоровели. "В основном протекает бессимптомно. Кто-то в больнице, несколько человек на ИВЛ", - рассказал Юрий Караев.

Он уточнил, что речь идет о сотрудниках охраны, патрульно-постовой службы, офицерах внутренних войск.

Министр подчеркнул, что милиционеры по роду своей деятельности подвержены повышенном риску заражения. Но в системе МВД были предприняты жесткие меры - вплоть до контроля обработки рук сотрудниками. Юрий Караев обратил внимание, что свою роль сыграло и то, что сотрудники органов внутренних дел отбираются по здоровью, проходят пристальную диспансеризацию.

Глава ведомства добавил, что в учреждения здравоохранения системы МВД ежедневно поставляется по тысяче защитных костюмов. Их шьют в исправительных учреждениях. Департамент исполнения наказаний оперативно, как только возникла такая необходимость, развернул рабочие места по пошиву индивидуальных средств защиты для медиков. "Мы стали специализироваться не на масках, а на защитных костюмах и комбинезонах. С 3,5 тыс. в первые дни довели до 16 тыс. Из них 15 тыс. поставляем Минздраву, 1 тыс. резервируется для своих учреждений здравоохранения", - сказал Юрий Караев