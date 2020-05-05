МВД: COVID-19 выявлен примерно у 500 правоохранителей

COVID-19 выявлен примерно у 500 сотрудников органов внутренних дел. Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент
По словам министра, заболели около 500 человек, из них 34 выздоровели. "В основном протекает бессимптомно. Кто-то в больнице, несколько человек на ИВЛ", - рассказал Юрий Караев.
Он уточнил, что речь идет о сотрудниках охраны, патрульно-постовой службы, офицерах внутренних войск.
Министр подчеркнул, что милиционеры по роду своей деятельности подвержены повышенном риску заражения. Но в системе МВД были предприняты жесткие меры - вплоть до контроля обработки рук сотрудниками. Юрий Караев обратил внимание, что свою роль сыграло и то, что сотрудники органов внутренних дел отбираются по здоровью, проходят пристальную диспансеризацию.
Глава ведомства добавил, что в учреждения здравоохранения системы МВД ежедневно поставляется по тысяче защитных костюмов. Их шьют в исправительных учреждениях. Департамент исполнения наказаний оперативно, как только возникла такая необходимость, развернул рабочие места по пошиву индивидуальных средств защиты для медиков. "Мы стали специализироваться не на масках, а на защитных костюмах и комбинезонах. С 3,5 тыс. в первые дни довели до 16 тыс. Из них 15 тыс. поставляем Минздраву, 1 тыс. резервируется для своих учреждений здравоохранения", - сказал Юрий Караев