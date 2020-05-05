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Александр Карлюкевич: Беларусь много делает для мемориализации событий войны

05.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Александр Карлюкевич: Беларусь много делает для мемориализации событий войны
Беларусь много делает для мемориализации событий войны, заявил сегодня журналистам министр информации Александр Карлюкевич. Вместе с руководителями организаций отрасли он принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Джумашу Асаналиеву, совершившему подвиг в бою при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Александр Карлюкевич: Беларусь много делает для мемориализации событий войны
 
"Мы неслучайно пришли к сегодня к памятнику Асаналиеву. Рядом расположено наше отраслевое предприятие - "Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа". Стараемся всегда приходить к этому памятнику и на 9 Мая, и по возможности в другие праздничные и юбилейные дни, - сказал Александр Карлюкевич. - Беларусь освобождали представители разных народов, и мы чтим их память. В Беларуси много делается для мемориализации событий Великой Отечественной войны, для чествования героев Великой Победы, и это заслуживает уважения".
 
Александр Карлюкевич: Беларусь много делает для мемориализации событий войны
 
Министр подчеркнул, что возложение цветов к обелискам и памятникам героям ВОВ - возможность отдать дань памяти этим людям. "Это возможность показать, что у тебя внутри, в душе и сердце, есть соприкосновение с памятью, что ты помнишь не только эти места и людей, к памятникам, которых ты пришел, но и своих близких и родных. Сейчас много различных проектов реализуется в медийном пространстве: на телевидении, в БЕЛТА, в печати. Они связаны с чествованием памяти, в том числе через связь с родными и близкими, дедами и прадедами. Мне кажется, что для людей это важно", - добавил он.
 
Александр Карлюкевич: Беларусь много делает для мемориализации событий войны

 

Памятник Герою Советского Союза Джумашу Асаналиеву установлен 1 июля 2005 года по инициативе Посольства Кыргызстана в Беларуси.
 
Александр Карлюкевич: Беларусь много делает для мемориализации событий войны
Александр Карлюкевич: Беларусь много делает для мемориализации событий войны
Александр Карлюкевич: Беларусь много делает для мемориализации событий войны
 
Джумаш Асаналиев (10 мая 1923 года - 25 июня 1944 года) - пулеметчик 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Во время боя в районе деревни Лабейки Витебской области 25 июня 1944 года разрывом вражеской мины бойцы расчета были выведены из строя. Оставшись один, Асаналиев продолжал вести бой. Когда враги подошли совсем близко, не желая сдаваться в плен, он придвинул к себе пулемет, чтобы тот не достался врагу, встал на колени и прижал к груди последнюю противотанковую гранату, взорвав себя и окруживших его фашистов. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.
 
 
 
 
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Беларусь много делает для мемориализации событий войны, заявил сегодня журналистам министр информации Александр Карлюкевич. Вместе с...
 
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